Нова фінансова допомога: хто з українців може розраховувати на 11 тис. грн
Деякі українські родини мають можливість отримати одноразову грошову допомогу в розмірі 11 тисяч гривень. Виплати надаються в межах проєкту "Підтримка дітей, які постраждали внаслідок бойових дій", який реалізується благодійною організацією "СОС Дитячі Містечка Україна".
Про це повідомляє видання "napensii". Програма спрямована на допомогу сім’ям, у яких дитина зазнала поранень під час війни, зокрема в результаті дії вибухівки, боєприпасів або іншої зброї. За поточними даними, вже близько 500 дітей отримали цю фінансову підтримку.
Читайте також: Грошова допомога: де і як українці можуть отримати виплати від 5 тис. грн
Окрім грошової допомоги, організація надає широкий спектр додаткових послуг, що сприяють відновленню постраждалих дітей і їхніх родин. Серед них:
- реабілітація у провідних клініках України;
- забезпечення медикаментами та необхідним обладнанням для відновлення;
- медичні обстеження;
- психологічна допомога та логопедичні консультації;
- гуманітарна підтримка;
- правова допомога;
- доступ до дистанційної освіти для дітей, які не мають змоги відвідувати школу.
Крім того, в межах ініціативи в столичному "Охматдиті" облаштовано два дитячі простори: один – у стаціонарному відділенні на вул. Чорновола, 28/1, інший – у поліклініці на вул. Стрітенська, 7-9.
Щоб отримати допомогу в розмірі 11 000 грн, необхідно заповнити спеціальну реєстраційну форму. Додаткову інформацію можна дізнатись за телефоном: +38 (095) 790-14-16.
Раніше ми розповідали, хто може розраховувати на допомогу у вигляді 20 тисяч гривень від Depaul Ukraine.
Бажаєте отримувати найактуальніші новини про війну та події в Україні – підписуйтесь на наш Telegram-канал!