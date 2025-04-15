Нова фінансова допомога: хто з українців може розраховувати на 11 тис. грн

Деякі українські родини мають можливість отримати одноразову грошову допомогу в розмірі 11 тисяч гривень. Виплати надаються в межах проєкту "Підтримка дітей, які постраждали внаслідок бойових дій", який реалізується благодійною організацією "СОС Дитячі Містечка Україна".

Про це повідомляє видання "napensii". Програма спрямована на допомогу сім’ям, у яких дитина зазнала поранень під час війни, зокрема в результаті дії вибухівки, боєприпасів або іншої зброї. За поточними даними, вже близько 500 дітей отримали цю фінансову підтримку.

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Окрім грошової допомоги, організація надає широкий спектр додаткових послуг, що сприяють відновленню постраждалих дітей і їхніх родин. Серед них:

реабілітація у провідних клініках України;

забезпечення медикаментами та необхідним обладнанням для відновлення;

медичні обстеження;

психологічна допомога та логопедичні консультації;

гуманітарна підтримка;

правова допомога;

доступ до дистанційної освіти для дітей, які не мають змоги відвідувати школу.

Крім того, в межах ініціативи в столичному "Охматдиті" облаштовано два дитячі простори: один – у стаціонарному відділенні на вул. Чорновола, 28/1, інший – у поліклініці на вул. Стрітенська, 7-9.

Щоб отримати допомогу в розмірі 11 000 грн, необхідно заповнити спеціальну реєстраційну форму. Додаткову інформацію можна дізнатись за телефоном: +38 (095) 790-14-16.

Раніше ми розповідали, хто може розраховувати на допомогу у вигляді 20 тисяч гривень від Depaul Ukraine.

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