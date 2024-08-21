Нова Skoda Elroq отримає спеціальне оздоблення з використаних пляшок, старого одягу та рибальських сіток (фото)

Чеська автовиробнича компанія Skoda розширює свою лінійку електромобілів та готується представити новий компактний кросовер Elroq. Ця модель обіцяє стати доступнішою альтернативою популярному Enyaq і привернути увагу покупців, які шукають сучасний та екологічно чистий транспорт.

Однією з ключових особливостей нового Elroq є його інтер'єр, виконаний з екологічно чистих матеріалів. Йдеться про матеріали Recytitan та Technofil, повідомляє skoda-storyboard.com. Skoda вперше використала у виробництві салону перероблені пластикові пляшки, рибальські сітки та навіть одяг.

Вас також зацікавить: Коштує як однокімнатна в Києві: Ford представив електромобіль Mustang Mach-E GT (фото)

Skoda Enyaq. Джерело: skoda-storyboard.com Skoda Enyaq. Джерело: skoda-storyboard.com

Skoda Enyaq. Джерело: skoda-storyboard.com Skoda Enyaq. Джерело: skoda-storyboard.com

Skoda Enyaq. Джерело: skoda-storyboard.com Skoda Enyaq. Джерело: skoda-storyboard.com

Skoda Enyaq. Джерело: skoda-storyboard.com Skoda Enyaq. Джерело: skoda-storyboard.com

Крім того, модель отримала сучасний дизайн з 13-дюймовим мультимедійним екраном та цифровою панеллю приладів.

Elroq буде доступний з різними варіантами силових установок та місткостей батарей, що дозволить кожному клієнту обрати оптимальний варіант відповідно до своїх потреб. За заявою виробника, максимальний запас ходу на одному заряді може сягати 560 кілометрів.

Модель побудована на модульній платформі MEB концерну Volkswagen, що є гарантією високої якості та надійності. Крім того, Elroq отримає широкий спектр електронних помічників, які забезпечать безпеку та комфорт під час руху.

Офіційна прем'єра Skoda Elroq відбудеться до кінця поточного року. Цей електрокросовер стане ще одним кроком компанії у напрямку електрифікації модельного ряду та завоює серця шанувальників сучасних технологій та екологічно чистого транспорту.

Раніше експерти з'ясували, які моделі авто розкуповують українці.

Бажаєте отримувати найактуальніші новини про війну та події в Україні – підписуйтесь на наш Telegram-канал!