Нова вартість податку на житло: скільки доведеться сплатити українцям за квартиру у 2025 році

У 2025 році в Україні зросла ставка податку на нерухомість. Якщо раніше за кожен "зайвий" квадратний метр доводилося сплачувати 100,5 грн, то тепер ця сума становить 106,5 грн.

Повідомлення про нарахування податку власники нерухомості мають отримати до 1 липня 2025 року. На сплату податку надається 60 днів з моменту вручення повідомлення. Як зазначає OBOZ.UA, цей податок щороку сплачують громадяни, які володіють великою площею житла.

Згідно з Податковим кодексом, під "великою" нерухомістю розуміється квартира площею понад 60 кв. м або приватний будинок від 120 кв. м. Якщо у власності одночасно є і квартира, і будинок, площі сумуються. У такому випадку оподаткуванню підлягає загальна площа понад 180 кв. м.

Окремо встановлений фіксований податок – 25 тисяч гривень на рік – для власників квартир з площею понад 200 кв. м і будинків, що перевищують 600 кв. м.

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Сплачений податок зараховується до бюджету тієї громади, де розташована нерухомість. Наприклад, за житло у Львові кошти надходять до міського бюджету Львова, а за майно у Запоріжжі – до бюджету Запорізької громади.

Місцеві органи влади мають право самостійно коригувати розмір податку на нерухомість, а також визначати площу, яка підлягає оподаткуванню. Водночас Податковий кодекс України встановлює чіткі межі: податок не може нараховуватися на квартири до 60 м² та будинки до 120 м², а ставка за кожен "зайвий" квадратний метр не повинна перевищувати 1,5% від розміру мінімальної зарплати.

У 2025 році громадяни України сплачуватимуть податок за нерухомість, якою володіли у 2024-му. Станом на 1 січня 2024 року мінімальна заробітна плата становила 7100 грн. Це означає, що максимальна ставка податку не може перевищувати 106,5 грн за кожен квадратний метр понад пільгову норму.

До прикладу, якщо у вас є квартира на 100 м², то оподатковується лише площа, що перевищує 60 м² – тобто 40 м². У такому разі максимальна сума податку складе 4260 грн. Однак точний розмір до сплати залежатиме від рішення місцевої ради, яка може встановити нижчу ставку.

Раніше ми розповідали, кому не доведеться платити податки за нерухомість у 2025 році.

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