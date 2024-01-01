Нові рекорди: Експерти прогнозують ще більший ріст цін на картоплю

Підвищений попит та обмежена пропозиція якісної картоплі на українському ринку сприяють стрімкому зростанню цін у цьому сегменті.

Як свідчать дані щоденного моніторингу проекту EastFruit, ще наприкінці минулого тижня ціни на картоплю в основних регіонах виробництва стартували від 12 грн/кг ($0,32/кг). Сьогодні ж практично ніхто з великих виробників не готовий укладати угоди з продажу картоплі дешевше 14-18 грн/кг ($0,37-0,48/кг), що в середньому на 18% дорожче, ніж тижнем раніше.

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Виробники аргументують зростання цін у цьому сегменті кількома причинами. Насамперед, підвищувальний ціновий тренд пов’язаний з помітним скороченням пропозиції некондиційної продукції, оскільки поставки з необладнаних складів впали до мінімуму. Водночас попит на якісну картоплю продовжує збільшуватися. Також, варто зазначити, що деякі великі господарства, як і раніше, стримують продажі якісної картоплі, розраховуючи на подальше зростання цін.

Наразі вартість картоплі в Україні вже в середньому в 3,6 раза вища, ніж наприкінці грудня 2022 року. При цьому багато учасників ринку не прогнозують ослаблення торговельної активності в цьому сегменті найближчим часом.

Прогнози на майбутнє

Багато фермерів заявляють про свій намір і далі переглядати ціни в бік підвищення. Своє рішення вони пояснюють активним попитом на якісну картоплю. Водночас пропозиція такої продукції на ринку дещо обмежена, оскільки деякі великі господарства, як і раніше, стримують продажі картоплі високої якості в надії на подальше подорожчання.

Таким чином, можна очікувати, що ціни на картоплю в Україні продовжуватимуть зростати в найближчі місяці. Це може призвести до додаткового зростання інфляції та подорожчання харчових продуктів для населення.

Нагадаємо, цієї зими на українців можуть чекати довші відключення електрики, ніж минулого сезону, світла може не бути по 10 годин.

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