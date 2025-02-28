Нові штрафи для ФОП з 1 березня: за які порушення каратимуть українських підприємців

З 1 березня 2025 року в Україні почнуть діяти нові штрафні санкції для фізичних осіб-підприємців (ФОП). Вони можуть призвести до серйозних фінансових витрат.

ФОПам варто ретельно стежити за дотриманням законодавчих норм, оскільки за різні порушення передбачені серйозні покарання. Команда UAportal пропонує розглянути, за що саме можуть накласти штрафні санкції та які суми доведеться сплатити українським підприємцям.

Нові штрафи для ФОПів у березні 2025 року

відсутність безготівкового розрахунку (POS-терміналу) – штраф від 1 700 до 17 000 грн + 8 500 грн штрафу від Держпродспоживслужби;

ігнорування запиту податкової (ненадання відповіді чи документів) – 8 000 грн;

недотримання вимог щодо працевлаштування – штраф від 8 500 до 34 000 грн;

ведення підприємницької діяльності без оформлення ФОП – штраф від 17 000 до 85 000 грн;

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неоформлення найманих працівників – від 80 000 до 240 000 грн за кожного співробітника (залежно від частоти порушень);

недопуск інспектора праці до перевірки – штраф 128 000 грн;

видача фіскальних чеків старої форми – штраф 100% суми, вказаної в документі (нова форма чека набирає чинності з 1 березня);

відсутність реєстратора розрахункових операцій (РРО) – штраф 100% вартості проданих без РРО товарів (150% у випадку повторного порушення).

Нагадаємо, раніше ми розповідали важливу інформацію для ФОП, що планують закриватися у 2025 році.

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