Нові штрафи чекають на українців: кому доведеться викласти 25 тисяч гривень

Штрафи за прослуховування російської музики в публічних місцях можуть зрости в сотні разів. Зараз за таке порушення передбачено штраф лише 70 гривень, але законопроєкт №9547 пропонує суттєво його збільшити – до 5100-25500 гривень.

Згідно з законопроєктом, відповідальність за публічне відтворення музики країни-агресора буде нести керівництво закладів торгівлі, громадського харчування та сфери послуг, а не окремі громадяни.

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Розмір штрафів пропонується наступний:

Перше порушення: 5100-8500 гривень (300-500 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян)

Повторне порушення: 17000-25500 гривень (1000-1500 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян)

Ініціаторами законопроєкту стали 16 депутатів, а його також підтримав мовний омбудсмен.

В пояснювальній записці до законопроєкту згадується про інцидент, що стався минулого року в селі Погреби на Київщині. Відвідувачка кафе зробила зауваження щодо російської музики, що лунала з караоке, після чого її виштовхали з закладу. Складений поліцією протокол передбачав штраф для кафе лише від 17 до 170 гривень.

Законодавці вважають, що такі мізерні штрафи не є справедливими покаранням за публічне прослуховування російської музики, особливо в умовах воєнного вторгнення росії в Україну.

Збільшення штрафів має стати дієвим інструментом для боротьби з пропагандою російської агресії та сприяти захисту української мови та культури.

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