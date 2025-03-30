Нові тарифи на електроенергію з 1 квітня: хто з українців платитиме по 6,48 грн за кіловат

У квітні тарифи на електроенергію залишаться на тому ж рівні, проте для окремих категорій українців вартість зросте. Деяким споживачам доведеться сплачувати 6,48 гривні за кожен кіловат електроенергії.

Основна частина споживачів сплачуватиме за електроенергію за тарифом 4,32 гривні за кіловат-годину. Водночас для власників тризонних лічильників вартість складе 6,48 гривні за кіловат-годину, повідомляє "24 Канал" із посиланням на урядову постанову №632.

У періоди пікового навантаження, з 8:00 до 11:00 та з 20:00 до 22:00, вартість електроенергії становитиме 6,48 гривні за кіловат-годину.

У напівпікові години власники таких лічильників платитимуть 4,34 гривні за кіловат-годину, а в нічний час, з 23:00 до 7:00, тариф знижуватиметься до 1,728 гривні.

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Якою буде вартість електроенергії для власників двозонного лічильника

Власники двозонних лічильників сплачуватимуть за електроенергію за різними тарифами залежно від часу доби. У період з 7:00 до 23:00 вартість складатиме 4,34 гривні за кіловат-годину, а в нічний час, з 23:00 до 7:00, вона зменшиться до 2,16 гривні за кіловат-годину.

Крім того, квітень буде останнім місяцем, коли домогосподарства з електроопаленням зможуть користуватися спеціальними тарифами. Якщо місячне споживання не перевищує 2000 кіловат-годин, вартість складе 2,64 гривні за кіловат-годину. У разі перевищення цього обсягу тариф зросте до 4,32 гривні за кіловат-годину.

Нагадаємо, раніше ми розповідали, скільки потрібно буде платити за світло з 1 травня.

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