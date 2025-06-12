Нові вимоги до техогляду: що зміниться для українських водіїв з 1 липня

З 1 липня в Україні стане обов’язковою відеофіксація під час перевірки технічного стану транспортних засобів. Це передбачено наказом МВС від 23 травня 2025 року № 348.

Спочатку планувалося, що ця вимога набуде чинності лише через пів року після завершення або скасування воєнного стану, однак МВС вирішило пришвидшити її впровадження. Про це пише UAportal з посиланням на сайт "Автотема".

Вже з 19 травня діє постанова Кабінету Міністрів № 286, яка вносить зміни до порядку проведення обов’язкового техогляду транспортних засобів. Згідно з новими правилами, під час перевірки технічного стану та конструкції автомобіля виконавець зобов’язаний здійснювати фото- і відеофіксацію процесу та повідомляти про це власника.

Затверджений Порядок регламентує процедуру відеозапису під час перевірки технічного стану та конструкції колісних транспортних засобів. Основна ціль таких змін – забезпечити більшу прозорість і неупередженість у процесі технічного огляду.

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Основні вимоги до відеофіксації

Безперервність відеозапису: Фіксація має відбуватись упродовж усього періоду перевірки технічного стану.

Фіксоване обладнання: Камери та інші засоби відеофіксації повинні бути встановлені стаціонарно на території пунктів техконтролю.

Перевірка справності перед використанням: Перед початком роботи працівники зобов’язані впевнитися в готовності обладнання. Якщо відеофіксація неможлива — перевірку не проводять.

Використання щонайменше двох камер: Процес має фіксуватися мінімум двома відеозасобами, які розміщуються по діагоналі відносно транспортного засобу, охоплюючи передню ліву та задню праву (або передню праву і задню ліву) частини авто.

Особливий акцент робиться на дотриманні технічних стандартів відеозапису для забезпечення чіткої якості та достовірності записаних матеріалів.

Вимоги до відеозапису

Зміст відеозапису: Відео повинно містити повний процес огляду конструктивних елементів і технічного стану колісного транспортного засобу.

Ідентифікація транспортного засобу: На записі мають бути чітко зафіксовані марка, модель, колір та державний реєстраційний номер автомобіля для його однозначної ідентифікації.

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Вимоги до технічної якості: Відеофайл повинен відповідати таким технічним параметрам:

мінімальна роздільна здатність — 720p (1280×720 пікселів);

формат стиснення — не нижче ніж H.264;

частота кадрів — щонайменше 5 кадрів на секунду.

Дотримання норм законодавства: Збережене відео повинне відповідати чинним нормативним актам, зокрема щодо технічного захисту інформації.

Зберігання та захист відеозаписів

Дата запису: Обов’язково зазначається дата проведення відеофіксації, яка має збігатися з датою оформлення протоколу перевірки.

Термін зберігання: Відеофайли зберігаються виконавцем протягом усього періоду дії протоколу.

Захист даних: Виконавець гарантує захист відеозапису від несанкціонованого доступу, порушення конфіденційності, незаконних змін та знищення.

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