Нові тренди на ринку праці: які спеціальності масово обирають українці

У 2025 році Міністерство економіки спільно зі Службою зайнятості надали тисячам українців ваучери на навчання. Завдяки цьому багато людей змогли безкоштовно опанувати нову професію, підвищити рівень кваліфікації або змінити фах. Найбільший попит серед учасників програми мали курси з медсестринства, медицини, кулінарії та інших спеціальностей.

Як зазначили у Державній службі зайнятості, від початку року ваучерами на навчання вже скористалися 11 тисяч громадян України. Найбільше таких ваучерів видано мешканцям Дніпропетровської, Львівської та Хмельницької областей.

Цей ваучер надає можливість пройти перепідготовку або підвищити кваліфікацію за однією зі 155 професій і спеціальностей. Актуальний список оновлюється кожні три місяці та доступний на офіційному сайті Міністерства освіти і науки. У період з січня по травень українці найчастіше обирали такі напрями:

медсестринство;

медицина;

кухар;

соціальний робітник;

водій автотранспортних засобів.

Ваучери приймають у переважній більшості акредитованих освітніх установ – як закладів професійно-технічної освіти, так і вищих навчальних закладів. Зокрема, є можливість навчатися в одному з восьми сучасних центрів професійної освіти.

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Яким чином долучитися до програми?

Щоб мати змогу отримати ваучер, необхідно відповідати певним критеріям. Зокрема:

мати диплом про професійно-технічну чи вищу освіту;

не стояти на обліку в центрі зайнятості як безробітна особа;

не проходити навчання за кошти Фонду соцстраху на випадок безробіття протягом останніх трьох років.

Право на участь мають:

громадяни України віком понад 45 років, які мають щонайменше 15 років офіційного трудового стажу;

ветерани бойових дій, якщо звернення подано не пізніше трьох років після демобілізації;

особи з інвалідністю, які мають статус внутрішньо переміщених осіб (ВПО);

звільнені зі служби у Збройних силах через стан здоров’я або у зв’язку зі скороченням;

особи, які перебували в полоні;

українці, що зазнали поранень або отримали травми під час дії воєнного стану.

Сума компенсації за навчання становить 30 280 гривень. У разі, якщо вартість курсу перевищує цю суму, різницю покриває або роботодавець, або сама особа. Щоб отримати компенсацію, необхідно:

звернутися до будь-якого центру зайнятості;

подати електронну заявку;

скористатися сайтом Державної служби зайнятості;

або надіслати запит через мобільний додаток.

Нагадаємо, раніше ми розповідали, що українцям пропонують зарплату понад 40 тисяч за роботу з дому.

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