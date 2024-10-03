Нові цінники на столичну нерухомість: як змінилася вартість житла у Києві

У Києві спостерігається зниження цін на житло, хоча ринок новобудов стикається з дефіцитом. Однією з причин цього є збільшення кількості пропозицій на вторинному ринку на 15-20%.

Як повідомляє портал zagorodna.com, ще однією причиною є загальний песимізм "на тлі війни, що затягується". Експерт Євген Шевцов зазначає, що ринок новобудов у Києві знаходиться у важкому періоді. Зокрема:

Чимало забудовників призупинили свою діяльність через брак фінансових резервів – "або частково припинили купівлю та будівництво нових багатоквартирних будинків".

Інші ж, незважаючи на ризики, відновили роботу, включно з проєктами, замороженими на початку війни.

"На ринку нерухомості столиці та деяких міст у центральній та західній частинах України спостерігається дефіцит нового житла, зокрема об’єктів, які знаходяться на етапі здачі в експлуатацію або мають високий рівень готовності. Насамперед це стосується невеликих 1-2-кімнатних квартир", – зазначив він.

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Середня ціна за квадратний метр у київських новобудовах на початок осені починається від 1200-1300 доларів. На вартість впливає кілька чинників:

розташування;

площа квартири;

матеріали і т.д.

"Ціни на житло преміум-класу вже як мінімум вдвічі вищі. При цьому попит на об’єкти, що вже здані в експлуатацію, значно перевищує попит на об’єкти в процесі будівництва", – вказується у матеріалі.

Квартири на вторинному ринку дешевшають

Зазначається, що найбільший попит сьогодні спостерігається на вторинному ринку нерухомості. Це пояснюється тим, що значна частина українців наразі "не мають енергії та ресурсів займатися ремонтами і на це витрачати час".

"За останні місяці кількість виставлених на продаж квартир на вторинному ринку у Києві та інших містах зросла на 15-20%, що призвело до зниження ціни до 10% порівняно з початком року. Схожа ситуація й у регіонах, зокрема західних. Продавці почали охоче торгуватися, скидаючи на угоді до 15% від початкової ціни", – розповів експерт.

Нагадаємо, раніше UAportal писав, що оренда житла у Києві б'є рекорди.

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