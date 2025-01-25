Новий курс регулювання криптовалют: що обіцяє Трамп

20 січня Дональд Трамп офіційно став 47-м президентом США. Його інавгурація одразу привернула увагу криптовалютної спільноти, оскільки нова адміністрація задекларувала низку змін, які можуть суттєво вплинути на розвиток цифрових активів. Інвестори та бізнес уважно стежать за першими кроками уряду, адже очікують значного прогресу в цій сфері.

Одним із найбільш обговорюваних питань є можливе скасування документа SAB 121, що створював значні бар'єри для банків у роботі з криптовалютами. Цей документ вимагав класифікації цифрових активів як фінансових зобов'язань, що збільшувало витрати та ризики для фінансових установ. Очікується, що скасування SAB 121 полегшить операції з криптоактивами, стимулюючи їхнє масове прийняття та відкриваючи нові можливості для користувачів.

Ще одним важливим кроком є передання частини регуляторних повноважень від SEC до CFTC. Цей підхід може забезпечити чіткіші правила для таких популярних активів, як біткоїн і Ethereum, зменшуючи правову плутанину. Це також створить більш сприятливі умови для інвесторів і компаній, які планують працювати в криптовалютному секторі. Водночас ринок очікує зниження регуляторного тиску, що позитивно вплине на його динаміку.

Окрему увагу варто приділити ініціативі створення робочої групи з криптовалют. До її складу увійдуть експерти та представники галузі, які будуть консультувати адміністрацію щодо політики у сфері цифрових активів. Це рішення спрямоване на розробку зрозумілих і прозорих правил, які сприятимуть інноваціям. Якщо ці плани реалізуються, США можуть стати світовим лідером у криптовалютних технологіях.

Проте, попри обіцянки, конкретні зміни ще не були впроваджені, що залишає криптоспільноту в стані очікування. Інвестори покладають надії на активні дії адміністрації, які зможуть прискорити інтеграцію криптовалют у традиційні фінансові системи. Невизначеність викликає обережність на ринку, проте аналітики вважають це тимчасовим явищем.

Для користувачів цифрових активів це період адаптації та пильного спостереження за новинами. Потенційні реформи можуть суттєво змінити правила гри, зробивши ринок криптовалют доступнішим і стабільнішим. Головне — це слідкувати за розвитком подій, які можуть створити нові можливості для бізнесу, інвесторів і всіх учасників криптовалютного ринку.

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