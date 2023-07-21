Потрібна всього одна спеція: Як захистити будь-які рослини від жуків

Як захистити рослини на городі та в саду від жуків

Ентузіасти садівництва завжди шукають безпечні способи боротьби зі шкідниками, щоб не завдавати шкоди корисним опилювачам і зберегти врожай. Один з користувачів TikTok, Армен Адамян, який відомий своїм блогом про лайфхаки з садівництва, поділився цікавим вірусним лайфхаком.

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Згідно з його порадою, рятівний засіб можна знайти на кухні або купити в будь-якому супермаркеті – це звичайна мелена кориця. Виявляється, що кориця не лише відлякає комах, але і тварин. Щоб захистити рослини, блогер рекомендує просто посипати навколо них невелику кількість меленої кориці.

Пахощі кориці створюють неприємні аромати для багатьох живих істот, і саме це забезпечує її властивості як ефективного засобу захисту. Комахи уникають рослини, обробленої корицею, а також цей аромат не сподобається гризунам та іншим тваринам.

Для максимального ефекту, блогер рекомендує змішати одну столову ложку меленої кориці з водою в чашці або пульверизаторі. Ця рідина може бути використана для поливання рослин, а також для обприскування листя, що допоможе відбити шкідників і захистити рослини від грибкових уражень.

Крім того, за словами Армена Адамяна, використання кориці таким чином може сприяти стимулюванню росту розсади та молодих рослин. Він рекомендує додавати корицю напряму в ґрунт або змішувати її з водою для обприскування.

Нагадаємо, що різні гризуни на городі та в саду завдають серйозної шкоди. Проте експерти назвали дешеві та прості способи, які допоможуть назавжди позбутися щурів та інших шкідників. Попри шкоду, яку завдають пацюки, вони ще й розносять потенційно небезпечні хвороби.

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