Чи потрібно українцям платити за доставку газу у серпні

В Україні маже всім споживачам газу необхідно сплачувати за його транспортування. Тарифи у серпні варіюються від 0,38 до 2,39 гривень за кожен кубометр спожитого газу. Вартість доставки може змінюватися залежно від області проживання.

Також слід пам’ятати, що у густонаселених регіонах тарифи на транспортування газу зазвичай нижчі. Остаточна вартість, яку споживачі платять за доставку газу, залежить від того, у якій частині країни вони мешкають. Про це пише 24 канал.

Кому можна не платити за доставку газу?

Громадяни, які не користуються послугами газопостачання, мають право не оплачувати вартість його транспортування. Втім, рахунки за цю послугу все одно приходять, адже вони на цю мить мають підключення до системи газопостачання. Щоб не отримувати вищезгадані рахунки, таким особам необхідно анулювати угоду з постачальником газу, що призведе до повного відключення споживача від загальної мережі.

Нагадаємо, раніше Нацбанк спрогнозував, коли зростуть тарифи на газ та опалення.

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