Треба лише мило та гаряча вода: доступний та легкий спосіб прочистити забиту каналізацію

Всі українці, хто не користується спеціальними пристроями для утримання дрібного сміття на кухні чи у ванній, стикаються з такою проблемою, як засмічення каналізації.

Багато хто усуває цю проблему за допомогою фахівців. Однак можна й самостійно впоратися із цією проблемою, звісно, якщо засмічення труб не надто сильне.

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Найперше, спробуйте скористатися вантузом – просто наберіть у раковину, ванну чи душову кабіну трохи води, прикладіть до зливу вантуз, щоб він щільно прилягав та спробуйте кілька разів активно прокачати воду.

Можна скористатися й "народним" способом, для чого вам знадобиться мило і гаряча вода.

Візьміть господарське мило та натріть його на крупній терці, засипте в отвори у раковині, чи ванній й залиште на 10-15 хвилин. Потім візьміть 3-4 літри гарячої води (майже окропу) та залийте у стоки.

У господарському милі містяться різні види кислот (лауринова, пальмітинова, стеаринова, лінолева, ліноленова, чи олеїнова). Вони активно плавляться при температурі 45-70 градусів за Цельсієм та відмінно роз'їдають застиглий жир й вапняні відкладення.

Нагадаємо, до унітаза не можна викидати деякі речі, які можуть засмітити каналізаційні труби. Щоб не було неприємностей, почитайте, що не варто кидати до каналізації.

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