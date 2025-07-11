Мінлива хмарність та до 35 градусів тепла: прогноз погоди в Україні на 12 липня

У суботу, 12 липня, на території України очікується поступове припинення похолодання, насамперед у західних та північних регіонах. На заході країни прогнозується мінлива хмарність із короткочасними дощами та грозами. Вночі повітря охолоне до +12…+14 градусів, удень температура підніметься до +23…+25.

У північних областях синоптики також прогнозують мінливу хмарність із можливими грозовими дощами, хоча місцями й без опадів. Температура вночі коливатиметься від +14 до +16 градусів, удень – від +23 до +26. Про це повідомив "Укргідрометцентр".

Центральна частина країни обійдеться без дощів. Тут буде сухо, хмарність — змінна. Вночі стовпчики термометрів покажуть +15…+18 градусів, а вдень повітря прогріється до +28…+30.

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На півдні країни переважно сухо, хоча подекуди можливі короткочасні дощі з грозами. Температура вночі становитиме +18…+20 градусів, а вдень — від +28 до +31.

У східних регіонах також прогнозуються короткочасні грозові дощі, проте окремі райони залишаться без опадів. Вночі температура коливатиметься між +18 і +24 градусами, вдень повітря прогріється до +30…+35.

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