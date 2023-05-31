Мають особливу енергетику: які успадковані речі не можна викидати, дарувати чи продавати

Що не можна робити з успадкованими речами - що заборонено робити зі спадком

Деякі речі, які ви успадкували, можуть мати особливу енергетику. Цікаво, що з поколінням в покоління вона тільки підсилюється.

"Фамільні" цінності не можна викидати чи дарувати. Вони можуть стати свого роду оберегами і талісманами, які охоронятимуть добробут родини чи везіння.

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1. Обручка, перстень. Такі речі символізують неперервність та нескінченність завдяки своїй круглій формі. Вони слугуватимуть грошовим талісман, адже притягуватимуть позитивну фінансову енергію.

Якщо ж на персні чи обручці є камінь, то удача супроводжуватиме вас.

2. Годинник. Родинний годинник не можна продавати чи викидати. Найкраще продовжувати його передавати наступним поколінням. А ще годинник вбирає енергетику власника, а з цим треба бути обережним.

3. Дзеркало. В успадковане дзеркало можна сміливо дивитися у тому випадку, якщо життя родини була наповнене щастям та сміхом. Тоді воно міститиме позитивну енергетику та притягуватиме удачу. Не варто цю річ дарувати чи продавати.

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4. Вишиті подушки та рушники. Вишиванка – потужний оберіг, який принесе щастя в особисте життя. Не передаровуйте та не віддавайте цю річ іншим через її магічні властивості.

5. Ікона. Йдеться про будь-яку ікону, перед якою раніше молилися та передавали частинку душі. Людина, яка отримала ікону в спадок, буде живитися силою та енергією.

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