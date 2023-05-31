Обладают особой энергетикой: какие унаследованные вещи нельзя выбрасывать, дарить или продавать

Некоторые вещи, которые вы унаследовали, могут иметь особую энергетику. Любопытно, что с поколением в поколение она только усиливается.

"Фамильные" ценности нельзя выбрасывать или дарить. Они могут стать своего рода оберегами и талисманами, охраняющими благосостояние семьи или везение.

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1. Обручальное кольцо, кольцо. Такие вещи символизируют непрерывность и бесконечность благодаря своей круглой форме. Они будут служить денежным талисманам, ведь будут привлекать положительную финансовую энергию.

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Если же на перстне или кольце есть камень, то удача будет сопровождать вас.

2. Часы. Семейные часы нельзя продавать или выбрасывать. Лучше продолжать его передавать следующим поколениям. А еще часы впитывают энергетику владельца, а с этим нужно быть осторожными.

3. Зеркало. В унаследованное зеркало можно смело смотреть в том случае, если жизнь семьи была наполнена счастьем и смехом. Тогда оно будет содержать положительную энергетику и привлечь удачу. Не стоит эту вещь дарить или продавать.

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4. Вышитые подушки и полотенца. Вышиванка – мощный оберег, который принесет счастье в личную жизнь. Не передаривайте и не отдавайте эту вещь другим из-за ее магических свойств.

5. Икона. Речь идет о любой иконе, перед которой раньше молились и передавали частицу души. Человек, наследующий икону, будет питаться силой и энергией.

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Напомним, что запреты и предрассудки в Украине сыграли значительную роль в формировании культурной самобытности страны. Поэтому UAportal рассказывает о наиболее распространенных предрассудках и запретах, которые существуют в украинском обиходе и семейной жизни.

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