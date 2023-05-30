Привлекают богатство и успех: названы счастливые номера квартир

Номера квартир могут оказывать влияние на финансовое положение семьи и приносить счастье. На это указывают народные приметы.

Если в номере квартиры двузначное или трехзначное число, его нужно упростить. Для этого подведите итоги все цифры. К примеру, если вы живете в квартире 36, составьте эти числа: 3 + 6 = 9.

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Если номер квартиры состоит из трех цифр, то подсчитайте следующим образом. Номер квартиры 121: 1+2+1=4.

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Число 1. Жизнь в такой квартире оказывает положительное влияние на людей, помогает начать новую жизнь и реализовать свои мечты. Если же человек носит слабый характер, то он может приобрести вредные привычки.

Число 2. Квартира с этим номером идеально подойдет молодоженам, поскольку они укрепят отношения и смогут дождаться пополнения.

Число 3. Люди из таких квартир могут быть слишком расточительными, быть без денег и не умеют экономить.

Число 4. В таких квартирах всегда все будет спокойно, безопасно и размеренно.

Число 5. Квартиры с этой цифрой благоприятны для жизни с хорошей энергетикой и положительной энергией.

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Число 6. В таких квартирах живут успешные и богатые люди, которых ждет богатство и финансовый характер.

Число 7. В таком жилище всегда царит уют. Она подходит для спокойных, склонных к самоанализу, людей и тех, кто работает с логическими задачами.

Число 8. В такой квартире энергетика для семьи будет отрицательной. Там будут часто водиться скандалы и конфликты.

Число 9. Жители квартиры будут активны с предпринимательскими и лидерскими качествами. Они будут упорно работать и достигать своей цели.

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Напомним, что запреты и предрассудки в Украине сыграли значительную роль в формировании культурной самобытности страны. Поэтому UAportal рассказывает о наиболее распространенных предрассудках и запретах, которые существуют в украинском обиходе и семейной жизни.

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