Хмари можуть переносити бактерії, стійкі до ліків – вчені

Канадські та французькі дослідники заявили, що темні хмари на горизонті є потенційно небезпечними. З'ясувалося, що вони переносять стійкі до ліків бактерії на великі відстані.

Відкриття вчених було опубліковано у журналі Science of The Total Environment. Провідний автор дослідження Флоран Россі пояснив Agence France-Press, що ці бактерії зазвичай живуть на поверхні рослинності, або в ґрунті. Вітром вони переносяться в атмосферу й можуть подорожувати у хмарах на великі відстані.

Дослідники з Університету Лаваля в Квебеку та Університету Клермон-Овернь у центральній Франції досліджували стійкі до антибіотиків гени бактерій, знайдених у зразках хмар. Ці зразки взяті з вересня 2019 року по жовтень 2021 року зі станції дослідження атмосфери, розташованої на висоті 1465 метрів над рівнем моря на вершині Пюї-де-Дом – сплячого вулкана в центральній Франції.

Читайте також: Вчені: африканські щури здатні "заклеювати" вагіну, якщо не хочуть дітей

Аналіз отриманих зразків показав, що вони містили від 330 до понад 30 000 бактерій на мілілітр хмарної води, тобто в середньому близько 8 000 бактерій на мілілітр. Вони також ідентифікували 29 підтипів генів, стійких до антибіотиків у бактерій.

Стійкість до ліків виникає, коли бактерії піддаються дії антибіотиків і виробляють до них імунітет протягом поколінь. Вчені попереджають, що ці адаптації стають "основною санітарною проблемою в усьому світі", що ускладнює, а іноді й унеможливлює, лікування певних бактеріальних інфекцій, оскільки використання антибіотиків продовжує зростати в охороні здоров’я та сільському господарстві.

Дослідники ще не мають висновків щодо потенційних наслідків для здоров’я від поширення в атмосфері стійких до антибіотиків бактерій. Але кажуть, що від 5 до 50 відсотків небезпечних організмів можуть бути живими та потенційно активними.

"Атмосфера є дуже стресовою для бактерій, і більшість із тих, що ми знайшли, були бактеріями навколишнього середовища, які менш імовірно будуть шкідливими для людей. Тож людям не варто боятися гуляти під дощем. Але незрозуміло, чи будуть ці гени передаватися іншим бактеріям", — додав автор дослідження Флоран Россі.

Раніше вчені знайшли дивний підводний вулкан, який схожий на великий кекс.

Бажаєте отримувати найактуальніші новини про війну та події в Україні – підписуйтесь на наш Телеграм-канал!