Оновлення в Приват24: що зміниться для клієнтів банку вже незабаром

У сервісі Приват24 для бізнесу з’явилася нова функція – створення "Конвертів" для збору коштів. Ця опція стала доступною для благодійних організацій, щоб забезпечити прозоре та зручне накопичення грошей на конкретні потреби.

Тепер створити збір – тобто відкрити новий "Конверт" – можна самостійно, без звернення до співробітників банку чи додаткових процедур. Про це пише PMG.

Сервіс вирізняється зручністю, адже надає детальну аналітику: відстеження динаміки надходжень, загальної кількості транзакцій, а також можливість фільтрувати перекази за розміром – найменші, середні чи найбільші суми.

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У ПриватБанку також зазначили, що користувачі можуть одночасно запускати кілька зборів, і всі вони будуть прив’язані до одного рахунку.

Що таке "Конверти" в Приват24

Цей інструмент призначений для збору особистих коштів, волонтерських внесків або донатів. Однією з головних переваг є можливість використовувати зібрані гроші безпосередньо з "Конверта", розраховуючись так само, як звичайною банківською карткою.

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