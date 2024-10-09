Підбадьорять та нададуть сил: три найкращі мотиваційні фільми

Початок робочого тижня часто викликає труднощі з мотивацією до праці чи навчання. Однак, є чудовий спосіб надихнутися – переглянути фільми, які спонукають до саморозвитку та вдосконалення. Про це пише 24 tv.ua.

Ось декілька кінострічок, які можуть повернути ваш ентузіазм:

"Одержимість" (2014)

Фільм розповідає про студента Ендрю Неймана, який прагне стати видатним джазовим барабанщиком. Під керівництвом суворого професора Теренса Флетчера, Ендрю долає всі перешкоди на шляху до своєї мрії. Стрічка демонструє, як жорсткі методи наставника можуть як зламати, так і стимулювати до неймовірних досягнень.

"Скафандр і метелик" (2007)

Ця біографічна драма зображує життя Жана-Домініка Боба, засновника журналу Elle. Після інсульту, який повністю паралізував його тіло, Жан-Домінік знаходить в собі сили продовжувати творчу діяльність. За допомогою асистентки він створює автобіографічну книгу, відкриваючи нові горизонти у своєму житті.

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"Стажер" (2015)

Історія 70-річного Бена Вітакера, який вирішує стати стажером у модному виданні, показує, що вік – не перешкода для нових починань. Бен не тільки знаходить спільну мову з молодим колективом, але й стає незамінним помічником для керівника компанії Джулс Остін, допомагаючи їй подолати професійні та особисті виклики.

Ці фільми не лише збагатять ваш вечір, але й допоможуть відновити мотивацію до роботи та навчання, надихаючи на нові звершення.

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