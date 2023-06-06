Звертайте увагу на упаковку та читайте склад: як обрати якісне морозиво

Прийшло літо, а з ним і високий попит на морозиво. Як обрати якісний холодний десерт підкаже UaPortal.

На що звернути увагу при виборі

В першу чергу уважно прочитайте інформацію на упаковці. Морозиво виготовляють за ТУ та ДСТУ.

Серед білого морозива є три види: пломбір, вершкове та молочне. Пломбір містить не менше 12% молочного жиру, вершкове – від 8 до 11,5%, а молочне – не більше 7,5%.

Крім того, звертайте увагу на молоко, з якого зроблене морозиво – воно має бути цілісним чи сухим та не містити рослинних компонентів. Ароматизатори та барвники мають бути натуральними.

Читайте також: Навіщо трясти яйця перед варінням: результат вас здивує

Якщо ви взяли морозиво з холодильника, а воно виявилось деформованим – не беріть його. Висока ймовірність, що його зберігали у неналежних умовах, тому є вірогідність отруєння.

Хороше морозиво має бути однорідного кольору: від білого до молочного. Запах має бути приємний, молочний. Якщо аромат занадто інтенсивний – це свідчить про сировину поганої якості та велику кількість ароматизаторів.

Консистенція має бути однорідною без кристалів льоду і крупинок. Стаканчик повинен бути хрустким.

Нагадаємо, ми вже писали, як приготувати натуральне морозиво.

Бажаєте отримувати найактуальніші новини про війну та події в Україні – підписуйтесь на наш Телеграм-канал!