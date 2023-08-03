Спілкуйтеся правильно: фахівці розповіли про 4 види дистанції, яких треба дотримуватись під час розмови

Професор Едвард Холл виділив чотири типи дистанцій, що регулюють спілкування між людьми: інтимна, особиста, соціальна та публічна.

Інтимна дистанція варіюється від близького дотику до 50 см, вона актуальна для особистих зустрічей та рукостискань у діловому контексті. Під час переговорів рекомендується зберігати відстань не менше 50 см.

Особиста дистанція становить від 60 см до 1 м 20 см і використовується для ділових обговорень, що сприяє конструктивному спілкуванню без відчуття непристойності.

Соціальна дистанція, від 1,2 м до 2,5 м, рекомендується у випадках, коли зустрічаєтесь з незнайомими людьми або в ділових ситуаціях. Вона дозволяє підтримувати короткочасний контакт, не перериваючи роботу.

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Публічна дистанція, від 3,5 до 7,5 м, використовується, наприклад, акторами й політиками, дозволяючи виконувати ролі та зберігати відстань.

Важливо знати, що в різних культурах розуміння дистанції може відрізнятися. Наприклад, англійці та скандинави більше дотримуються свого особистого простору, тому соціальна дистанція у спілкуванні з ними має бути більшою. Японці також натомість цінують свій особистий простір і вважають дотик дещо неприйнятним у спілкуванні. Араби, греки, турки, іспанці та італійці, навпаки, активно використовують фізичний контакт як вияв дружелюбності та теплоти у спілкуванні.

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