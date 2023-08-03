Общайтесь правильно: специалисты рассказали о 4 видах дистанции, которые нужно соблюдать во время разговора

Профессор Эдвард Холл выделил четыре типа дистанций, регулирующих общение между людьми: интимная, личная, социальная и публичная.

Интимная дистанция варьируется от прикосновения к 50 см, она актуальна для личных встреч и рукопожатий в деловом контексте. При переговорах рекомендуется хранить расстояние не менее 50 см.

Личная дистанция составляет от 60 см до 1 м 20 см и используется для деловых обсуждений, что способствует конструктивному общению без непристойности.

Социальная дистанция, от 1,2 до 2,5 м, рекомендуется в случаях, когда встречаетесь с незнакомыми людьми или в деловых ситуациях. Она позволяет поддерживать кратковременный контакт, не прерывая работу.

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Публичная дистанция, от 3,5 до 7,5 м, используется, например, актерами и политиками, позволяя выполнять роли и сохранять расстояние.

Важно знать, что в разных культурах понимание дистанции может отличаться. Например, англичане и скандинавы больше придерживаются своего личного пространства, поэтому социальная дистанция в общении с ними должна быть больше. Японцы также ценят свое личное пространство и считают прикосновение несколько неприемлемым в общении. Арабы, греки, турки, испанцы и итальянцы, напротив, активно используют физический контакт как проявление дружелюбия и теплоты в общении.

Напомним, мы уже писали, почему следует покинуть собеседование немедленно.

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