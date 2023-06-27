Шесть универсальных советов для успешного прохождения собеседования

Собеседование – очень важный этап устройства на работу. Иногда даже хорошие специалисты не могут ее пройти из-за волнения. Как успешно пройти собеседование, подскажет UaPortal.

Подайте себя

Интересно расскажите о себе, превратив факты из резюме в интересную историю. Не вдавайтесь в ненужные подробности и будьте лаконичны. Чтобы сделать это лучше, потренируйтесь дома.

Не забывайте о краткости

Работодатель не может отвести на собеседование с вами часы своего времени, поэтому коротко расскажите о себе в течение 3-5 минут. Некоторые работодатели требуют уложиться в 1-2 минуты, поэтому чтобы успеть, потренируйтесь дома.

Будьте внимательны

Внимательно слушайте работодателя на собеседовании: нередко он рассказывает о своей компании и о том, как он видит своего будущего сотрудника на конкретной должности.

Поэтому можете что-то добавить из его рассказа, когда будете отвечать на вопросы. Благодаря этому работодатель поймет, что вы умеете внимательно слушать и делать нужные акценты.

Изучите информацию о компании

Если на собеседовании вы укажете осведомленность информацией о компании – это добавит вам дополнительные баллы. Кроме того, это позволит работодателю понять, что вы серьезно настроены на работу именно в этой компании.

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Покажите себя

Приведите примеры профессиональной деятельности, которые характеризуют вас с лучшей стороны. Поэтому расскажите о своих достижениях на рабочем фронте.

Превратите свои минусы в плюсы.

На собеседовании могут спросить о ваших хороших и плохих сторонах. И если с первым разобраться легко, наговаривать на себя руководителю не хочется. Поэтому покажите работодателю, что ваши недостатки преимущества, ведь вы готовы над собой работать.

Напомним, мы уже писали, как не провалить собеседование.

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