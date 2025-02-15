Громадський транспорт у 2025: де українцям доведеться заплатити за поїздку найбільше

Мільйони українців не володіють власними автомобілями, тому громадський транспорт залишається основним способом швидко та економно дістатись до потрібного місця, особливо у великих містах. Ціна проїзду може варіюватися в залежності від регіону, і в деяких містах вона вже не здається доступною.

Про те, в яких містах України пасажири платять найбільше за проїзд у громадському транспорті у 2025 році, повідомляє Новини.LIVE.

Де найдорожчий громадський транспорт в Україні

Наразі найдорожчий проїзд спостерігається у Львові, де при оплаті готівкою вартість поїздки складає 25 гривень. Однак для безготівкових платежів ціна значно нижча. У Сумах на окремих маршрутах проїзд досягає 21 гривні. В Одесі та Дніпрі максимальна вартість проїзду в автобусах – 20 гривень.

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Скільки платять за проїзд у інших обласних центрах

У решті великих міст ціна проїзду теж залишається високою, хоча й нижчою порівняно з топовими містами. У 2025 році пасажири в інших обласних центрах платитимуть:

Миколаїв – до 20 грн (залежно від виду транспорту).

Вінниця – 15 грн (автобуси), 12 грн (трамваї та тролейбуси).

Житомир – 15 грн (готівка), 10 грн (банківська картка), 8 грн (транспортна картка).

Тернопіль – 12-15 грн (залежно від типу квитка).

Черкаси – 13 грн (маршрутки), 10 грн (тролейбуси).

Чернівці – 14 грн (автобуси), 12 грн (тролейбуси).

Івано-Франківськ – 10-15 грн (залежно від способу оплати).

Запоріжжя – 10 грн (комунальний транспорт), 8-15 грн (приватні маршрутки).

Полтава – 12 грн (автобуси), 10 грн (тролейбуси).

Київ – 15 грн (міська електричка), 8 грн (комунальний транспорт).

Рівне – 12 грн (маршрутки), 8 грн (тролейбуси).

Хмельницький – 6-12 грн (залежно від виду транспорту).

Кропивницький – 15 грн (маршрутки), 10 грн (автобуси), 8 грн (тролейбуси).

Ужгород – 15 грн.

Херсон – 8 грн (тролейбуси), 6 грн (маршрутки).

Харків – безкоштовно (на період війни).

Адміністративні функції для Донецька та Луганська тимчасово переміщено в інші міста через окупацію.

Раніше ми розповідали про пільгові місця у маршрутках та що зміниться в 2025 році.

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