Звинуватили у расизмі: Tesla виплатить колишньому співробітнику компенсацію у розмірі $3,2 млн.

Афроамериканець подав позов на роботодавця за расизм. Оуен Діаз вимагав від компанії Tesla 137 мільйонів доларів, отримавши за рішенням суду всього 3,2 мільйона. Гендиректор компанії Ілон Маск не погоджується з обвинуваченнями.

Про це пише видання BBС. Чоловік працював оператором ліфтів на заводі Tesla у Фремонті з 2015 по 2016 рік. Увесь цей час, як стверджує Діаз, він стикався із расовою дискримінацією.

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У суді колишній працівник заводу стверджував, що керівництво жартувало над афроамериканцями на тему расової приналежності.

Ілон Маск, генеральний директор Tesla відкидає висунуті звинувачення на називає їх хибними, додавши, що компанії не дали можливості надати нові докази, які спростували б обвинувачення.

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