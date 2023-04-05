Обвинили в расизме: Tesla выплатит бывшему сотруднику компенсацию в размере $3,2 млн.

Афроамериканец подал иск на работодателя за расизм. Оуэн Диаз потребовал от компании Tesla 137 миллионов долларов, получив по решению суда всего 3,2 миллиона. Гендиректор компании Илон Маск не согласен с обвинениями.

Об этом пишет издание BBC. Мужчина работал оператором лифтов на заводе Tesla во Фремонте с 2015 по 2016 год. Все это время, как утверждает Диаз, он сталкивался с расовой дискриминацией.

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В суде бывший работник завода утверждал, что руководство шутило над афроамериканцами на тему расовой принадлежности.

Илон Маск, генеральный директор Tesla отвергает выдвинутые обвинения и называет их ложными, добавив, что компании не дали возможности предоставить новые доказательства, которые опровергли бы обвинения.

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