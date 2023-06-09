Оголосили історичним надбанням: випадково знайдений під підлогою кухні камінь у Данії виявився скарбом (фото)

У Данії подружжя у своєму будинку під підлогою кухні знайшло масивну кам'яну брилу з дивними написами. Це виявився рунічний камінь, який є справжнім скарбом.

Як повідомляє видання Berlingske, цей рунний камінь під кухонною підлогою може бути старшим за камінь Джелінга та може датуватися 7 століттям нашої ери. Камінь Джеллінга був споруджений королем Гаральдом Блотандом приблизно в 965 році. Але рунічний камінь із Мосекера поблизу Рандерса, можливо, ще старший.

Зазначається, що камінь має два метри завдовжки та 80 сантиметрів завширшки, його перевезли до Національного музею, де науковці намагаються визначити його точний вік.

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Старший науковий співробітник і рунолог Лісбет Імер з Національного музею зауважив, що на камінь нанесено п'ять рунічних знаків, які можуть бути згадкою про важливих людей. Поки вчені вважають, що вони можуть означати "Бйорн, Б’ярн або Бірк".

Якщо рунічні знаки є початком речення, камінь, ймовірно, належить до найдавнішої групи рунічних каменів, які є в Данії.

"Ми маємо лише від 10 до 20 рунічних каменів 700-800-х років, тому це досить особлива знахідка", — пояснив Лісбет Імер.

Археолог і головний інспектор місцевого музею історичних пам'яток Беніта Клемменсен назвала знахідку "фантастичною". Вона зауважила, що "рунічний камінь — це єдиний письмовий запис, що залишився від епохи вікінгів".

"У нас є срібний скарб із Тінгхоя, у нас є камінь Шелле Бро, у нас є дощаті дороги через Аллінг Е, а потім у нас є церква Горнінг зі слідами старої дерев’яної церкви", – нагадала вона.

Рунолог Лісбет Імер додав, що навіть якщо рунічний камінь з Рандерса виявиться старшим за камінь Джеллінга, їх не можна порівнювати.

"Камінь Джелінга зберіг весь текст, він стоїть на своєму місці, і ми знаємо його з письмових джерел. Така знахідка, яку ми маємо тут, — це фрагмент, у якому збереглося відносно мало напису", — додав він.

Видання зазначає, що традиція створення рунічних каменів була широко поширена серед багатих і могутніх сімей епохи вікінгів у 7, 8 і більшій частині 9 століть.

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Зараз камінь знаходиться в музеї Східної Ютландії та очікує на подальше дослідження.

Нагадаємо, вчені знайшли у печерах на півдні Африки найдавніше людське поховання, віком понад 200 тис. років.

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