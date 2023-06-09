Объявили историческим достоянием: случайно найденный под полом кухни камень в Дании оказался кладом (фото)

В Дании супруги в своем доме под полом кухни обнаружили массивную каменную глыбу со странными надписями. Это оказался рунический камень, являющийся настоящим сокровищем.

Как сообщает издание Berlingske, этот рунный камень под кухонным полом может быть старше камня Джелинга и может датироваться 7 веком нашей эры. Камень Джеллинга был сооружен королем Гаральдом Блотандом примерно в 965 году. Но рунический камень из Мосекера близ Рандерса, возможно, еще старше.

Отмечается, что камень имеет два метра в длину и 80 сантиметров в ширину, его перевезли в Национальный музей, где ученые пытаются определить его точный возраст.

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Старший научный сотрудник и рунолог Лисбет Имер из Национального музея отметил, что на камень нанесены пять рунических знаков, которые могут быть упоминанием важных людей. Пока ученые считают, что они могут означать "Бьорн, Бьярн или Бирк".

Если рунические знаки являются началом предложения, камень, вероятно, принадлежит к древнейшей группе рунических камней в Дании.

"Мы имеем всего от 10 до 20 рунических камней 700-800-х годов, поэтому это довольно особенная находка", — объяснил Лисбет Имер.

Археолог и главный инспектор местного музея достопримечательностей Бенита Клемменсен назвала находку "фантастической". Она отметила, что "рунический камень — это единственная письменная запись, оставшаяся от эпохи викингов".

"У нас есть серебряное сокровище из Тингхоя, у нас есть камень Шелле Бро, у нас есть дощатые дороги через Аллинг Е, а потом у нас есть церковь Горнинг со следами старой деревянной церкви", – напомнила она.

Рунолог Лисбет Имер добавил, что даже если рунический камень из Рандерса окажется старше камня Джеллинга, их нельзя сравнивать.

"Камень Джелинга сохранил весь текст, он стоит на своем месте, и мы знаем его из письменных источников. Такая находка, которую мы имеем здесь, — это фрагмент, в котором сохранилось относительно мало надписи", — добавил он.

Издание отмечает, что традиция создания рунических камней была широко распространена среди богатых и могущественных семей эпохи викингов в 7, 8 и большей части 9 веков.

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Сейчас камень находится в музее Восточной Ютландии и ожидает дальнейшего исследования.

Напомним, ученые нашли в пещерах на юге Африки древнейшее человеческое захоронение в возрасте более 200 тыс. лет.

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