Ученые нашли в пещерах на юге Африки древнейшее человеческое захоронение, старше 200 тыс. лет (фото)

Группа международных ученых сообщила о найдении старейшего известного человеческого захоронения в пещерах на юге Африки. Ученые установили, что его возраст составляет не менее 200 000 лет, что превышает возраст древнейшего известного захоронения Homo sapiens. Находка содержит останки вида человека Homo naledi и будет описана в трех статьях, которые собираются опубликовать в журнале eLife, сообщает Science.

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Исследование проводила команда палеоантропологов в Колыбели Человечества близ Йоханнесбурга. В 2013 году они обнаружили останки минимум 15 человек, живших примерно 335 000-241 000 лет назад. Эти останки имели анатомические особенности, отличаясь от известных видов людей. Они имели маленький размер мозга, похожий на мозг шимпанзе (Pan) или австралопитека (Australopithecus) и достигали роста 1,5 метра. Ученые пришли к выводу, что это ранее неизвестный вид, получивший название Homo naledi.

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В 2018 году во время продолжения исследований ученые наткнулись на яму глубиной около 8 сантиметров и размерами 50 на 25 сантиметров. Она была заполнена 83 фрагментами костей одной особи H. naledi и несколькими костями других особей. Также были найдены красные камни, которые, вероятно, использовались для прикрытия тела. Ученые считают, что это захоронение члена группы Homo naledi, что свидетельствует о культурных практиках обращения с мертвыми. Это означает, что Homo naledi принесли тело своего родственника в пещеру, вырыли яму и прикрыли его камнями. Старейшее захоронение, связанное с Homo sapiens, оценивают в 78 000 лет.

В других частях пещеры были найдены 90 фрагментов скелета и 51 фрагмент зубов Homo naledi. Некоторые из остатков принадлежали ребенку, а рядом с ним было орудие из камня. Изучение останков свидетельствует о том, что тела осторожно похоронены в эмбриональной позе или в сидячем положении. Также на стенах пещеры, где не было следов других видов людей, были найдены штрихи и геометрические фигуры, которые могут служить самым старым примером искусства. Все это свидетельствует о развитости и самосознании Homo naledi.

Напомним, археологи обнаружили в Китае захоронение времен династии Тан.

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