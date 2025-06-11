Обов'язкова повірка лічильника: чим загрожує українцям ігнорування процедури

Ігнорування процедури повірки водоміра може обернутися суттєвими фінансовими втратами для споживача. Коли саме потрібно проводити цю перевірку та до чого може призвести її ігнорування – дізнавайтеся далі.

Так, у разі несвоєчасної повірки лічильника, облік води здійснюватиметься за середніми показниками споживання за попередній опалювальний період. Такий підхід часто спричиняє зайві витрати, повідомляє "24 Канал" із посиланням на "Київтеплоенерго".

Щоб запобігти можливим труднощам, користувачі особистих кабінетів на сайтах "Київтеплоенерго" та "Центру комунального сервісу" отримують автоматичні нагадування про наближення строку повірки водоміра.

Зауважимо, що дату останньої перевірки споживачі можуть з'ясувати самостійно – у технічному паспорті приладу або у відповідному сертифікаті.

Читайте також: Як економити воду: 12 порад, які зменшать ваші платіжки

Де можна провести повірку лічильника

Проведення повірки можна замовити у сертифікованих компаніях, перелік яких доступний на офіційному сайті Міністерства економіки України.

Після завершення перевірки споживач отримує відповідне свідоцтво, що підтверджує справність і точність лічильника. Копію цього документа необхідно передати до Центру комунального сервісу для оновлення інформації в базі.

Найзручніше проводити повірку лічильника саме в міжопалювальний період, адже згідно з чинним законодавством така перевірка повинна здійснюватися орієнтовно раз на чотири роки.

Нагадаємо, раніше ми розповідали, кому з українців доведеться викласти кошти за повірку лічильника в 2025 році.

Бажаєте отримувати найактуальніші новини про війну та події в Україні – підписуйтесь на наш Телеграм-канал!