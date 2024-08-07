Чи обов‘язково чоловікам з інвалідністю, які знаходяться за кордоном їхати до України для продовження відстрочки

Питання відстрочки від призову для чоловіків з інвалідністю під час мобілізації в Україні викликає багато запитань, особливо у тих, хто перебуває за кордоном. Юрист Дмитро Франчук роз'яснив ключові аспекти цієї ситуації. Про це пише УНІАН.

Продовження відстрочки за межами України зазвичай неможливе, але існують винятки:

- Наявність міжнародної угоди між Україною та країною перебування щодо військового обліку.

- Присутність представництва українського ТЦК та СП у країні перебування.

- Можливість дистанційного оформлення документів через електронні сервіси або за дорученням.

Для проходження військово-лікарської комісії та оформлення необхідних документів зазвичай потрібна особиста присутність у ТЦК та СП за місцем реєстрації в Україні. Якщо повернення неможливе, рекомендується звернутися до українського консульства або посольства в країні перебування.

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Наслідки непоновлення відстрочки можуть бути серйозними:

- Адміністративна відповідальність: можливі штрафи та інші стягнення.

- Кримінальна відповідальність: у випадках умисного ухилення від військової служби.

- Проблеми з поверненням в Україну та перетином кордону.

- Складнощі з оформленням документів, пов'язаних з перебуванням за кордоном та легалізацією.

Франчук підкреслює, що ситуація з мобілізацією в Україні динамічна, і законодавство може змінюватися. Тому важливо регулярно відслідковувати актуальну інформацію та своєчасно вживати необхідних заходів для дотримання законодавства.

Нагадаємо, раніше ми більш докладно розповідали про те, кого з пенсіонерів все ж можуть мобілізувати.

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