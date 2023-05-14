Чергове підвищення пенсій чекає на українців: хто отримає більше

У червні окремі категорії українських пенсіонерів отримають підвищені виплати. Їм виплатять доплати одразу за три місяці (приблизно по тисячі гривень).

Як повідомляє видання "На пенсії", 1 квітня було перераховано виплати пенсії працюючим пенсіонерам, однак гроші вони ще не отримали, оскільки Пенсійний фонд із запізненням отримав статистику для нарахування виплат. Тож у червні люди похилого віку отримають доплати за квітень та травень.

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З 2,7 працюючих пенсіонерів перерахунок проведуть лише для 600 тисяч громадян.

Видання пише, що наступне підвищення пенсійних виплат має відбутися 1 липня – запланована індексація на 19,7% виплат. Вона стосуватиметься вчених, працівників органів місцевого самоврядування та державних службовців.

Раніше ми повідомляли, в яких українських регіонах пенсійні виплати найбільші. З'ясувалося, що пенсіонери "багатші" у Києві, на Луганщині та на Донеччині.

Нагадаємо, деякі українці можуть отримати 3350 грн допомоги. Для отримання громадянам потрібно звернутися до центру зайнятості за місцем провадження господарської діяльності.

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