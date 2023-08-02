Очищає та зволожує: топ-4 корисних властивостей пілінгу для шкіри

Під час домашнього або салонного догляду за тілом, пілінг є першим етапом, що дозволяє позбутися від відмерлих клітин та грубої шкіри. Ця процедура має такі корисні властивості:

– якісно очищає пори шкіри та відновлює її дихальну функцію.

– підсилює циркуляцію крові та лімфи.

– вирівнює рельєф шкіри, підвищуючи її еластичність та пружність.

– усуває прояви целюліту.

Про це пише lady.tochka.net.

Зазвичай для пілінгу тіла використовують гранульовані засоби: дрібнозернисті та крупнозернисті, що забезпечують якісне механічне відлущування епідермісу. Їх склад може включати різні абразивні частинки, наприклад, мелене насіння, насіння або шкаралупи, а також часто використовують цукор та сіль. ремові пілінги ідеально підходять для ніжної та чутливої шкіри.

Пілінг можна проводити раз на тиждень або за потреби, але деякі ситуації, коли він буде особливо ефективним:

Перед відвідуванням манікюру або педикюру, рекомендується зробити скраб для рук та ніг для кращого ефекту.

Перед засмаганням або нанесенням автозасмаги, якісний пілінг допоможе зберегти рівний та гарний колір шкіри.

За декілька днів перед депіляцією, щоб уникнути проблем з врослими волосками.

Щоб зробити користування пілінгом максимально ефективним, рекомендуємо дотримуватися кількох простих правил:

Перед початком пілінгу, переконайтеся, що на тілі немає подряпин або ранок, і не використовуйте його після свіжої засмаги.

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Підготуйте шкіру до пілінгу за допомогою легких масажних рухів з мочалкою, що підготують епідерму до подальших маніпуляцій.

Розігрійте покрови за допомогою душу або ванни.

Під час пілінгу стоп, використовуйте пемзу, а для грубої шкіри рекомендується пом'якшувальна ванна для ніг з молоком.

Залиште пілінг на шкірі на декілька хвилин, щоб всі корисні компоненти проникли глибше.

Завершіть процедуру застосуванням крем-маски з колострумом та ягодами годжі або крем-маски з мікросріблом і сечовиною.

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