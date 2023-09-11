Очищує сковорідки та пляшки: господині назвали топ-3 застосування рису у побуті

Багато продуктів харчування активно використовуються для прибирання. Наприклад, лимон часто використовують для чищення змішувачів у ванній кімнаті та мікрохвильової печі, оцет з сіллю також є ефективним засобом для цього, повідомляє Pixel inform.

Здається дивним, але під час прибирання у квартирі може бути корисною і крупа, зокрема рис. Досвідчені господині вже давно відкрили цей недорогий спосіб і використовують його для очищення посуду та інших предметів. Як саме використовувати рис у побуті?

Лайфхак перший:

Рис може бути використаний для очищення сковорідок, емальованого або алюмінієвого посуду від нагару. Цей метод не гірший за побутову хімію, але при цьому абсолютно безпечний для покриття посуду і здоров'я людини.

Як це зробити:

Насипте рис у сковороду або каструлю і додайте склянку води, щоб рис і вода покрили всю площину, що підгоріла. Розігрійте посуд на вогні, доки рис не стане м'яким. Вимкніть вогонь і дочекайтеся охолодження води, після чого можна видалити нагар, відділивши його від рису за допомогою дерев'яної лопатки.

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Лайфхак другий:

Вази з вузькою шийкою та інші ємності, які важко мити зсередини, також можна очистити за допомогою рисової крупи.

Як це зробити:

Насипте жменю рису у вазу або іншу ємність, додайте трохи води та гелю для миття посуду. Закрийте вазу кришкою або рукою і добре струсіть вміст. Вилийте вміст у раковину або унітаз. Завдяки жорсткості рису, ви зможете легко очистити весь наліт та забруднення без губок та щіток.

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