Один з головних продуктів харчування значно здорожчає: чого очікувати українцям

В Україні прогнозується суттєве підвищення цін на м'ясо. Зокрема, свинина може подорожчати на 10-12% до кінця 2024 року. Однією з основних причин є значне збільшення вартості енергоносіїв.

Цю інформацію повідомив економічний експерт Андрій Новак. Він підкреслив, що ще однією причиною є збільшення податків. Про це пише OBOZ.UA.

"Одночасне підвищення цін на електроенергію, пальне та податки – все це впливає на формування ціни в сторону її збільшення. Практично вся продукція, в тому числі аграрна, буде дорожчати, оскільки зросли ключові елементи її собівартості", – пояснив економіст.

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На скільки здорожчає м'ясо в Україні

Загалом, Новак зазначив, що прогнози стосовно свинини не надто оптимістичні. Є ймовірність, що ціна цього виду м’яса може значно зрости.

"На сьогодні є різні прогнози, особливо після підвищення податків. До кінця року зростання може бути навіть на 10-12%", – сказав економіст.

За його словами, ціна на курятину зросте найменше. Це пояснюється тим, що курятина є найпоширенішим м'ясом в Україні й ринок нею переповнений.

"Найпопулярнішим м’ясом у нас було і є курятина, вона і найдешевша, порівняно з іншими видами м’яса… Якщо буде підвищений попит на курятину, то ціни зростуть, але мінімально. На цьому ринку у нас досить висока конкуренція, яка не дозволяє ані виробнику, ні торговцю надто піднімати ціну", – пояснив економіст.

Нагадаємо, раніше UAportal писав, що в Україні подорожчали ключові продукти.

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