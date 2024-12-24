Один з українських банків впровадив можливість обміну готівкової валюти через банкомати: подробиці

"ПриватБанк" запустив нову послугу, яка дозволяє здійснювати обмін готівкової валюти через банкомати з функцією рециркуляції. Це стало можливим завдяки впровадженню сучасної технології обміну валюти прямо в банкоматах.

Клієнти "ПриватБанку" тепер мають можливість обмінювати готівкову валюту на гривні в будь-який час доби без жодних додаткових комісій, повідомляє UAportal із посиланням на пресслужбу банку.

Умови обміну валюти:

операція проводиться за актуальним готівковим курсом;

сума решти до 100 гривень перераховується на картковий чи мобільний рахунок.

ліміт на одну операцію становить 1 000 доларів США або 1 000 євро.

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Як замовити валюту в "ПриватБанку"

Мінімальна сума для замовлення — 20 тисяч гривень або 300 одиниць іншої валюти, але вона не може перевищувати доступний залишок на ваших карткових рахунках.

Якщо необхідна вам сума перевищує доступний залишок на рахунках, ви можете отримати її у вигляді грошового переказу, зазначивши номер переказу, суму, країну відправлення та інші потрібні дані.

Як зробити замовлення через мобільний додаток:

Запустіть додаток "ПриватБанк". Перейдіть до розділу: "Сервіси – Послуги – Замовлення готівки". Вкажіть суму та оберіть валюту. Виберіть дату й відділення, де плануєте отримати гроші. Перевірте введену інформацію та натисніть "Підтвердити". Статус заявки можна перевірити в розділі "Замовлення готівки – Архів заявок".

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