Один до п'яти: Зеленський розповів, скільки військовослужбовців Україна втратила під час війни

В інтерв'ю Fox News президент України Володимир Зеленський оприлюднив дані про співвідношення втрат українських та російських військових.

За словами Зеленського, на одного українського солдата, який загинув у бою, припадає п'ять російських.

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Кількість загиблих українських військових президент не озвучив, але зазначив, що йдеться про "десятки тисяч".

Зеленський підкреслив, що втрати України значно менші, ніж у росії.

"Ми знаємо, що десятки тисяч людей були вбиті. Десятки тисяч дітей були депортовані. Якщо порівнювати кількість загиблих солдатів, я б сказав, співвідношення 1:5. На одного українського військового, який загинув у бою, припадає 5 російських солдатів. Це приблизна статистика", – сказав він.

За даними українського Генштабу, росіяни втратили понад 400 тисяч солдатів.

Нагадаємо, глава української держави пояснив кадрові зміни у вищому військовому керівництві, зокрема, він обгрунтував звільнення головнокомандувача ЗСУ Валерія Залужного.

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