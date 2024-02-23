Зеленський вперше пояснив, чому звільнив Залужного

Президент України Володимир Зеленський пояснив кадрові зміни у військовому керівництві, зокрема звільнення головнокомандувача ЗСУ Валерія Залужного, як "перезавантаження", необхідне для кращої координації та пришвидшення темпів роботи.

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В інтерв'ю Fox News глава держави сказав: "Час – це життя людей, і ми не можемо його витрачати на бюрократію". Він наголосив на потребі у більш гнучких, технологічних та оперативних підходах.

За словами президента, після звільнення Залужний отримав звання Героя України за свою віддану службу у захисті країни.

Зеленський не виключив, що Залужний може опинитися в опозиції до нього, але зазначив, що це буде "його вибір".

Нагадаємо, 8 лютого 2024 року Зеленський звільнив Залужного з посади головнокомандувача ЗСУ і призначив на його місце Олександра Сирського. Залужному було запропоновано "залишитися у команді", але на якій посаді – не уточнено.

9 лютого Зеленський надав Залужному звання Героя України.

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