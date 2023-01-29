Один на мільярд: Вчені знайшли рештки цілого динозавра зі збереженою шкірою та обличчям (фото)

Археологи знайшли одну, можливо, найбільш незайману скам’янілість динозавра ще у 2011 році. Мова йде про майже цілого анкілозавра разом із зубчастими шипами, більшістю кінцівок, покриттям броні та деякими кишками та вмістом шлунка. Але найдивовижнішою деталлю вчені є його надзвичайно добре збережені обличчя та шкіра.

Марку Мітчеллу, техніку з Королівського музею Тирелла, знадобилось абсурдних 7000 годин та майже 6 років, щоб ретельно викопати скам’янілість, делікатно відколюючи камінь навколо неї. За його зусилля він назвав нещодавно відкритий вид нодозавра – різновиду анкілозавра – на його честь: Borealopelta markmitchelli.

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"Під час підготовки я збирав блоки, як пазл, і тварина почала справді набувати форми. Одного року перед Різдвом я зібрав разом обидві сторони шиї та голову, щоб ви могли справді оцінити цей вражаючий екземпляр і те, що це була жива істота, яка настільки добре збереглась", – сказав Мітчелл описуючи кропіткий процес.

Куратор музею Дональд Хендерсон запевнив, що ця знахідка буквально одна на мільярд.

Дослідники змогли отримати цей зразок у 2017 році після того, як Мітчелл закінчив його оброблювати. Відтоді вони опублікували серію вражаючих досліджень.

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Одне з таких досліджень під керівництвом Калеба Брауна, куратора Royal Tyrell, вивчило структуру кісток, відому як остеодерми, знайдені в анкілозаврів, які в менш добре збережених зразках зазвичай випадають з місця. Однак вони залишилися на своїх природних місцях, і Браун виміряв усі 172 з них.

"Багато броньованих скелетів динозаврів збереглися розчленованими, тобто їхні кістки перемішані. Наявність остеодерм, збережених у життєвому положенні в цьому зразку та інших зразках, може дати нам підказки щодо того, як реконструювати ті зразки, де положення броні менш чітке", – сказав Браун

Вчений припустив, що ці знакові шипи насправді призначені не для того, щоб динозавр відлякував хижаків, а для того, щоб похизуватися та залучити партнерів.

Інше дослідження зразка під керівництвом Брауна та його колег стверджує, що Boreapelta використовували форму камуфляжу, відому як контрзатінення, яка досі не спостерігалася у істот такого великого розміру. Той факт, що такому страхітливому броньованому динозавру також довелося використовувати камуфляж, щоб вижити, може означати, що крейдіний період був ще більш жорстоким, ніж вважалося раніше.

Останнє дослідження, опубліковане цього місяця, розповідає про раціон таких динозаврів. Ця скам'янілість може дати підказки, щоб зрозуміти, як жили тварини у ті доісторичні часи.

Раніше у Китаї археологи виявили повний скамʼянілий скелет птаха з головою динозавра Cratonavis zhui, який жив близько 120 мільйонів років тому.

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