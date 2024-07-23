Один розрахунок FPV мінуснув 16 окупантів: вражаюче відео з Харківщини

Пілоти FPV-дронів Третьої штурмової бригади здійснили блискучий бойовий виліт, в результаті якого ліквідовано 16 окупантів. Це сталося на Харківському напрямкові фронту.

На оприлюдненому відео чітко видно, як українські дрони вистежують та вражають ворожу піхоту на позиціях, у посадках, а також під час пересування між бліндажами.

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Це лише один день плідної роботи екіпажу "Paskuda group" з Протитанкового батальйону, який неустанно б'є по ворогу, завдаючи йому значних втрат.

Відео свідчить про високу майстерність та професіоналізм українських пілотів FPV-дронів, які дають гідну відсіч російським загарбникам.

"Піхоту окупантів вистежували і вражали на позиціях, у посадках і поки росіяни тягали своїх недобитків між бліндажами. Результат — мінус 16 росіян і це всього за день полювання дронщиків Третьої штурмової бригади на передовій", – йдеться в описі під відео.

Нагадаємо, на Донецькому напрямку українські військові в тилу окупаційних військ за допомогою РСЗВ HIMARS завдали удару по рідкісній російській контрбатарейній РЛС 1К148 "Ястреб-АВ".

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