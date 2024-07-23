HIMARS знищив рідкісну РЛС окупантів в тилу на Донецькому напрямку (відео)

Українські військові за допомогою РСЗВ HIMARS завдали удару по рідкісній російській контрбатарейній РЛС 1К148 "Ястреб-АВ" в тилу окупаційних військ на Донецькому напрямку.

Відео знищення ворожої техніки показав керівник Офісу президента України Андрій Єрмак.

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"Військові 14-го окремого батальйону безпілотних літальних апаратів здійснили коригування вогню, внаслідок чого розрахункова станція 1К148 "Ястреб-АВ" окупантів була знищена", – йдеться в повідомленні.

1К148 "Ястреб-АВ" - це радіолокаційна станція контрбатарейної боротьби, призначена для виявлення та визначення координат ворожих мінометів, артилерії та ракетних систем.

Ця РЛС вважається рідкісною, адже вона була розроблена ще в 1980-х роках і наразі не випускається.

Знищення "Ястреба-АВ" може значно ускладнити окупантам ведення контрбатарейної боротьби та обстріл українських позицій.

Нагадаємо, 28 червня 2024 року на Донеччині бійці 31 бригади Національної гвардії України збили з переносного зенітно-ракетного комплексу (ПЗРК) "Ігла" російський штурмовий літак Су-25, відомий також під назвою "Грач".

А 7 липня 2024 року зенітники 110-ї бригади імені Марка Безручка збили ще одну "сушку" окупаційних військ.

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