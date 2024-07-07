Догорає в степах українського Донбасу: українські зенітники 'приземлили' російського літака Су-25

У Донецькій області українські військові збили російський літак Су-25, який вів обстріл позицій Сил обороги України. Судно нині горить серед степу.

Як повідомили в Оперативно-стратегічному угрупованні військ "Хортиця", ліквідацією "сушки" займалися зенітники 110-ї бригади імені Марка Безручка.

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"На Покровському напрямку наші українські військові збили російський літак Су-25, який обстрілював позиції підрозділів Сил оборони. Воїни-зенітники окремої механізованої бригади імені генерал-хорунжого Марка Безручка, приземлили черговий штурмовик Су-25, який тепер догорає в степах українського Донбасу", – йдеться у повідомленні.

Що відомо про російський літак-штурмовик Су-25:

Це броньоване судно було розроблене ще в Радянському Союзі компанією "Сухой".

Екіпаж: 1 пілот

Максимальна злітна вага: 17 350 кг

Швидкість: 984 км/год

Дальність польоту: 1 110 км

Озброєння: 30-мм гармата ГШ-30-2, широкий спектр бомб, ракет та іншого озброєння.

Су-25 має потужне озброєння, яке робить його ефективним у знищенні наземних цілей. 30-мм гармата ГШ-30-2 може стріляти з темпом 700 пострілів на хвилину, а широкий спектр бомб, ракет та іншого озброєння дозволяє Су-25 виконувати широкий спектр бойових завдань.

Нагадаємо, 28 липня 2024 року бійці Нацгвардії на Донеччині знищили ворожий штурмовик Су-25 "Грач" з ПЗРК "Ігла".

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