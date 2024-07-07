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Догорает в степях украинского Донбасса: украинские зенитчики "приземлили" российский самолет Су-25

Былим Елена

Догорает в степях украинского Донбасса: украинские зенитчики 'приземлили' российский самолет Су-25
Сбитый самолет сегодня. Источник: t.me/s/mod_russia

В Донецкой области украинские военные сбили российский самолет Су-25, который вел обстрел позиций Сил обороги Украины. Судно сейчас горит среди степи.

Как сообщили в Оперативно-стратегической группировке войск "Хортица", ликвидацией "сушки" занимались зенитчики 110-й бригады имени Марка Безручко.

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"На Покровском направлении наши украинские военные сбили российский самолет Су-25, который обстреливал позиции подразделений Сил обороны. Воины-зенитчики отдельной механизированной бригады имени генерал-хорунжого Марка Безручко приземлили очередной штурмовик Су-25, который теперь догорает в степях украинского Донбасса" – говорится в сообщении.

Что известно о российском самолете-штурмовике Су-25:

Это бронированное судно было разработано еще в Советском Союзе компанией "Сухой".

  • Экипаж: 1 пилот
  • Максимальный взлетный вес: 17350 кг
  • Скорость: 984 км/ч
  • Дальность полета: 1110 км
  • Вооружение: 30 мм пушка ГШ-30-2, широкий спектр бомб, ракет и другого вооружения.

Су-25 обладает мощным вооружением, которое делает его эффективным в уничтожении наземных целей. 30 мм пушка ГШ-30-2 может стрелять с темпом 700 выстрелов в минуту, а широкий спектр бомб, ракет и другого вооружения позволяет Су-25 выполнять широкий спектр боевых задач.

Напомним, 28 июля 2024 года бойцы Нацгвардии Донецкой области уничтожили вражеский штурмовик Су-25 "Грач" из ПЗРК "Игла".

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