Одна з країн ЄС хоче скасувати виплати для біженців з України: у чому причина та кого залишать без коштів

В Німеччині розглядається можливість припинення виплат державної підтримки безробітним українським біженцям через недостатній стимул до знаходження роботи. Федеральний уряд має намір ввести більш суворі правила, щоб мотивувати людей до працевлаштування.

Карстен Ліннеманн, генеральний секретар Християнсько-демократичного союзу (ХДС), найбільшої опозиційної партії в Німеччині, в інтерв’ю медіагрупі Funke зазначив, що в країні є значна кількість осіб, які не мають бажання працювати, тому просте скорочення соціальних виплат не є ефективним стимулом. "Необхідно повністю скасувати підтримку базового доходу", – стверджує він. Про це пише OBOZ.UA.

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Ліннеманн також акцентував увагу на ситуації з українськими біженцями, які користуються соціальними пільгами в Німеччині. Він підкреслив, що в інших європейських країнах працевлаштовано понад половину українців, у той час як в Німеччині цей показник становить лише 25%. Ми повинні обговорити, чому в багатьох європейських країнах працюють понад 50% українців, але в Німеччині – лише 25%", – говорить Ліннеманн.

На його думку, корінь проблеми криється у відсутності достатніх заохочень з боку федерального уряду для пошуку роботи серед українських біженців. "Українці також захищають нашу свободу. Але якщо є вигода, то вона пов'язана з чимось натомість. Це стосується і працевлаштування", – додає він.

Федеральний уряд планує ввести строгіші правила, які спонукатимуть більше людей, що отримують соціальні виплати, до пошуку роботи. Серед нововведень пропонується карати скороченням допомоги за відмову від роботи та нелегальне працевлаштування.

Згідно з офіційною статистикою, серед понад мільйона українців працездатного віку, які перебувають у Німеччині, працює лише близько чверті, що викликає занепокоєння щодо ефективності поточних стимулів до працевлаштування.

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