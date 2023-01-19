Одна помилка може зіпсувати акумулятор телефону: як її уникнути

Чому швидко розряджається телефон та які помилки роблять користувачі смартфонів

Акумулятор телефону може швидко розряджатися через одну поширену помилку, яку допускають користувачі. Це спричиняє зношеність компонентів вашого гаджета.

У зв'язку з частим використанням телефону акумулятор поступово псується. Тому важливо уникнути деяких шкідливих звичок, що "вбивають" батарею. Про це пише Sante Plus.

Чому акумулятор телефону швидко розряджається

Це може бути пов'язано з несправністю акумулятора або зношеністю його компонентів, але не тільки. Помилка користувача може сприяти його погіршенню. Ось як цього уникнути, щоб продовжити термін служби. Зокрема важливо розумну заряджати смартфон.

Головна помилка – використовувати телефон під час зарядки. Оскільки цього категорично не рекомендується робити.

Ця дія, яка на перший погляд здається нешкідливою, може бути ризикованою для батареї телефона. Коли ви тримаєте телефон у руці під час зарядки, його батарея потребує багато зусиль, щоб зарядитися. Це може спричинити перегрів пристрою та призвести до прогресуючої деградації його компонентів.

Найкраще, що можна зробити, це дати телефону спокійно відновити свою силу. Протягом цього часу будьте зайняті переглядом фільму, читанням книги або заняттями спортом.

Яких помилок варто уникати під час заряджання телефону

1. Чекати, поки акумулятор розрядиться, щоб знову зарядити смартфон. Це поширена помилка, яка може пошкодити акумулятор телефона та значно скоротити термін служби.

2. Заряджати телефон до 100%. Оптимальна автономність смартфона становить від 40% до 50%, найкраще телефон заряджати до 80%.

3. Використання невідповідного зарядного пристрою телефону. Зарядний пристрій має відповідати силі струму оригінального присторю.

4. Заряджати телефон від ноутбука чи ПК. Як правило, USB-порт підтримує струм 0,5 А. Проте звичайний зарядний пристрій гарантує 1 А під час заряджання телефону. Тому краще уникати цієї практики.

Зауважте, що деякі моделі комп’ютерів мають спеціальний порт USB із значком блискавки. Останній має достатню силу струму і підходить для телефону. Тоді його можна безпечно використовувати.

Нагадаємо, якщо батарея телефону починає заряджатися дуже повільно, це може бути з кількох причин. Окрім старіння вашого пристрою, причиною цієї несправності можуть бути деякі важливі чинники.

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