Офіційно: Байден дав дозвіл Україні на удари вглиб Росії

Українська влада отримала дозвіл від США на використання далекобійних ракет проти військових об'єктів, розташованих в глибині території Росії.

Про це повідомляє видання The New York Times , посилаючись на джерела в американській адміністрації.

Згідно з інформацією джерел, мова йде про ракети ATACMS, які мають дальність до 300 км. До цього застосування цих ракет на території Росії було заборонено, і Україна використовувала їх лише для атак по своїй території, яка перебувала під російською окупацією, зокрема на Крим.

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Очікується, що перші удари ракетами будуть завдані по Курській області, зокрема по північнокорейських військових, які там перебувають. Рішення щодо надання цього дозволу було прийнято як реакція на участь північнокорейських солдатів у бойових діях. Не уточнюється, чи вже відбулося застосування цих ракет ЗСУ, або чи було це рішення оприлюднене до їх фактичного використання.

Цей дозвіл від президента Байдена є значною зміною в політиці США, зазначає The New York Times. Однак це рішення викликало суперечку серед радників Байдена: деякі вважають його помилковим, оскільки існує ризик, що воно може спонукати Путіна до агресивних дій проти Сполучених Штатів і їх партнерів. Водночас інші в адміністрації Байдена не бачать серйозної загрози в такому кроці.

У США не вважають, що це рішення змінить хід війни, хоча воно може надати тактичну перевагу ЗСУ, підкреслює видання.

Нагадаємо, Зеленський повідомив про те, що Київ і Будапешт працюють над підготовкою "двостороннього документа".

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