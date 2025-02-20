Оформлення дарчої в Україні: скільки доведеться заплатити в 2025 році

Іноді українцям доводиться передавати своє майно у власність іншій особі. Одним із способів цього є укладення договору дарування (дарчої).

Хоча багато хто вважає цей метод найвигіднішим, важливо враховувати податки та вартість оформлення документа. Команда UAportal спільно з Новини.LIVE розповідають, як змінилася ціна на оформлення дарчої в Україні у 2025 році.

В Україні право власності на майно можна отримати не лише через купівлю чи спадщину, але й через дарування. Це стосується різних видів майна, таких як квартири, будинки, гаражі, земельні ділянки та інше.

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У 2025 році вартість оформлення дарчої складе не менше 8 000 грн, якщо обдаровуваний є близьким родичем. Якщо ж одержувач – стороння особа або іноземець, сума може зрости значно. Основні витрати включають:

оцінка майна – від 2 500 грн;

оформлення дарчої – від 3 500 грн;

державне мито – 1% від оціночної вартості майна;

внесення договору до реєстру – близько 1 800 грн.

Якщо дарчу оформлюють на близького родича, податки не стягуються. Однак, якщо майно передається дальньому родичу, знайомому чи іноземцю, необхідно сплатити податок та військовий збір.

У 2025 році ставки податків залишились незмінними: 5% для далекого родича (або сторонньої особи) та 18% для іноземців. Водночас розмір військового збору зріс. Тепер українці повинні заплатити 5% від оціночної вартості майна, замість 1,5%, як це було у 2024 році.

Які документи потрібні для укладення дарчої

Дарування майна в Україні регулюється Цивільним кодексом. Згідно з договором дарування, майно передається від дарувальника обдаровуваному безкоштовно. Перехід права власності може відбутися одразу після підписання договору або бути відстрочений на певний час. Для укладення договору дарування власник має надати такі документи:

акт оцінки нерухомості;

паспорт та ідентифікаційний код;

довідку про осіб, зареєстрованих у квартирі;

документ, що підтверджує право власності на майно;

дозвіл органу опіки, якщо обдаровуваний є неповнолітнім;

письмову згоду другого з подружжя, якщо майно було придбано під час шлюбу.

Для оформлення дарчої необхідна присутність як дарувальника, так і обдаровуваного. Після підписання угоди нотаріус надає витяг з реєстру прав на майно, і з цього моменту обдаровуваний стає новим власником.

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