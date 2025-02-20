Оформление дарственной в Украине: сколько придется заплатить в 2025 году

Иногда украинцам приходится передавать свое имущество другому лицу. Одним из способов этого является заключение договора дарения (даром).

Хотя многие считают этот метод наиболее выгодным, важно учитывать налоги и стоимость оформления документа. Команда UAportal совместно с Новости.LIVE рассказывают, как изменилась цена на оформление дарственной в Украине в 2025 году.

В Украине право собственности на имущество можно получить не только через покупку или наследство, но и дарование. Это касается разных видов имущества, таких как квартиры, дома, гаражи, земельные участки и прочее.

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В 2025 году стоимость оформления дарственной составит не менее 8 000 грн, если одаренный близкий родственник. Если же получатель – постороннее лицо или иностранец, сумма может возрасти значительно. Основные расходы включают:

оценка имущества – от 2 500 грн;

оформление дарственной – от 3 500 грн;

государственная пошлина – 1% от оценочной стоимости имущества;

внесение договора в реестр – около 1800 грн.

Если дарственную оформляют на близкого родственника, налоги не взимаются. Однако если имущество передается дальнему родственнику, знакомому или иностранцу, необходимо уплатить налог и военный сбор.

В 2025 году ставки налогов остались неизменными: 5% для дальнего родственника (или постороннего) и 18% для иностранцев. В то же время, размер военного сбора возрос. Теперь украинцы должны заплатить 5% от оценочной стоимости имущества вместо 1,5%, как это было в 2024 году.

Какие документы нужны для заключения дарственной

Пожалование имущества в Украине регулируется Гражданским кодексом. Согласно договору дарения, имущество передается от дарителя бесплатному. Переход права собственности может произойти сразу после подписания договора или отсрочить на время. Для заключения договора дарения владелец должен предоставить следующие документы:

акт оценки недвижимости;

паспорт и идентификационный код;

справку о лицах, зарегистрированных в квартире;

документ, подтверждающий право собственности на имущество;

разрешение органа опеки, если одаренный несовершеннолетний;

письменное согласие второго супруга, если имущество было приобретено во время брака.

Для оформления дарственной необходимо присутствие как дарителя, так и одаренного. После подписания соглашения нотариус предоставляет выписку из реестра прав на имущество, и с этого момента одаряемый становится новым владельцем.

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